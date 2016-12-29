«Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 год

Александр Роу по мотивам повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» снял невероятно сказочный фильм, где есть все — ведьмы, черти, любовь, красивая девушка, гарный парубок… Действие картины разворачивается накануне Рождества в Украине, в селе Диканьки. Кузнец Вакула влюблен в дочь зажиточного казака Чуба, красавицу Оксану, и мечтает на ней жениться. Но Оксана не промах: «Ну, вот тебе мое слово: если ты, кузнец Вакула, принесешь мне черевички, которые носит царица, то даю слово... тут же выйду за тебя замуж!» И достал ведь! Вот она какая — настоящая любовь, да и «тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечом». Атмосфера праздника пропитана картиной Роу. Правда, не совсем понятно, как советская власть допустила экранизацию, когда слово «Рождество» было чуть ли не ругательным и во всем Советском Союзе бушевала хрущевская антирелигиозная кампания?

«Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 год

Вот уже больше сорока лет наша страна каждый Новый год, нет, не ходит с друзьями в баню, а смотрит эту замечательную комедию Эльдара Рязанова. И не надоедает ведь! Умели все-таки в Советском Союзе снимать фильмы на несколько поколений вперед. На каждом канале в новогодние праздники «Ирония судьбы…». Есть ли смысл пересказывать сюжет? Наверное, нет — всем он знаком не понаслышке. Скажем только, что фильм был удостоен Государственной премии СССР, в кинотеатре его посмотрело около 100 миллионов зрителей, он имел огромное культурное влияние на российский кинематограф. А если вдруг «Ирония судьбы…» вам поднадоела, можете посмотреть сиквел картины — «Ирония судьбы. Продолжение», который был признан самым кассовым в прокате России и СНГ за 2008 год. Главные роли в нем исполнили Елизавета Боярская, Константин Хабенский и Сергей Безруков.

«Чародеи», 1982 год

Новогодний сказочный мюзикл Константина Бромберга о том, что настоящая любовь может творить настоящие чудеса и развеять самую темную магию. Песни, исполнявшиеся в фильме, зажили своей жизнью, их до сих пор поют люди в караоке и без них немыслимо ни одно новогоднее торжество. Сюжет фильма занимателен: красавица Алена работает в интереснейшем месте — институте волшебства НУИНУ (не Хогвартс, конечно, но свой Волан де Морт имеется). Она готовится к свадьбе с Иваном, но это радостное событие не разделяет старший коллега с говорящей фамилией Аполлон Сатанеев. Ревнивый злодей клевещет на Алену начальнице, та изгоняет из доброго сердца девушки весну. Теперь Алена — холодная и расчетливая стерва, которая забыла о любимом Иване и обращает внимание на Сатанеева. Бедному Ване предстоит снять заклятие до 1 января, только как это сделать? Фильм необыкновенно добрый, светлый и способен зарядить позитивом новогодний вечер.