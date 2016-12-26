Гребешки – отличный компонент для закусочных блюд. Они готовятся очень быстро и прекрасно сочетаются как с мясом и различными копченостями, так и с фруктами.

Рецепт №27

Ингредиенты:

Гребешки с икрой – 20 шт.,

Ветчина «Прошутто» – 10 ломтиков,

Манго – 2 шт.,

Лук красный (маленькая луковица) – 1 шт.,

Кинза свежая (листья) – 1/2 пучка,

Сахарная пудра – 11,5 ч. ложек,

Перец чили красный – 2 шт.,

Сок лайма – 2 ст. ложки,

Растительное масло – 2 ст. ложки для жарки и 6 ст. ложек для заправки.

Приготовление:

Гребешки сначала нужно разложить на тарелке или на доске и посыпать двумя чайными ложками сахарной пудры. На сковороде разогрейте масло, выложите гребешки сахарной стороной вниз и жарьте на сильном огне в течение 2-х минут. Потом посыпьте еще двумя чайными ложками пудры, переверните и готовьте 1,5 минуты. Переложите на блюдо.

Ломтики «Прошутто» надо разрезать пополам, из перца чили удалить косточки, нарезать тонкой соломкой и обжарить все до хрустящего состояния в той же сковороде, в которой готовились гребешки.

Манго надо разрезать на половинки, удалить косточки и кожицу, нарезать на ломтики толщиной в 1 см и «лепестками» разложить на блюде. Сверху уложите нарезанный тонкими полукольцами лук, гребешки, ветчину и перец чили.

В соуснике смешайте сок лайма с оставшейся сахарной пудрой и с растительным маслом, полейте заправкой все, что находится на блюде. Украсьте листьями кинзы. Подавайте сразу.

Совет от Passion.ru: для обжаривания гребешков, ветчины и чили лучше взять рафинированное подсолнечное масло, а для заправки – оливковое первого отжима.