Холодец — традиционное праздничное блюдо на нашем столе. Passion.ru предлагает вам рецепт холодца из трех видов мяса — это блюдо стоит затраченного на него времени!

Рецепт №30

Нам потребуется:

Свиные рульки - 3 шт.,

Говядина - 600 г,

Грудка куриная - 3 шт.,

Морковь - 2 шт.,

Лук репчатый - 1 шт.,

Сухая смесь трав - 2 ст. ложки,

Корень петрушки (сухой) - 2 ст. ложки,

Желатин - по желанию,

Соль,

Перец,

Яйца (сваренные вкрутую) и зеленый горошек - по желанию,

Листья зеленого салата,

Помидоры,

Оливки.

Залить холодной водой свиные рульки, говядину, куриную грудку, довести до кипения и удалить пену. Варить на среднем огне часа 3-4. Примерно за час до готовности посолить, поперчить, добавить лук, морковь, корень петрушки и смесь трав.

Можно куриную грудку добавить через 2 часа после начала варки, тогда предварительно ее нужно будет ошпарить кипятком.

Мясо вынуть, отделить от костей, нарезать произвольно. Перемешать.

При необходимости ввести в бульон набухший и распущенный желатин. Бульон процедить.

В формы налить немного бульона, выложить половинки яиц, немного зеленого горошка и поставить в холодное место.

Когда бульон в форме застынет, выложить мясо, залить бульоном. Можно также выложить полоски отварной моркови. Вынести на холод. Затем долить необходимое количество бульона и оставить на холоде до полного застывания.

Подать холодец на блюде с листьями зеленого салата, помидорами, нарезанными колечками, украсить оливками.

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