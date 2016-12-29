Рецепт №30
Нам потребуется:
- Свиные рульки - 3 шт.,
- Говядина - 600 г,
- Грудка куриная - 3 шт.,
- Морковь - 2 шт.,
- Лук репчатый - 1 шт.,
- Сухая смесь трав - 2 ст. ложки,
- Корень петрушки (сухой) - 2 ст. ложки,
- Желатин - по желанию,
- Соль,
- Перец,
- Яйца (сваренные вкрутую) и зеленый горошек - по желанию,
- Листья зеленого салата,
- Помидоры,
- Оливки.
Залить холодной водой свиные рульки, говядину, куриную грудку, довести до кипения и удалить пену. Варить на среднем огне часа 3-4. Примерно за час до готовности посолить, поперчить, добавить лук, морковь, корень петрушки и смесь трав.
Можно куриную грудку добавить через 2 часа после начала варки, тогда предварительно ее нужно будет ошпарить кипятком.
Мясо вынуть, отделить от костей, нарезать произвольно. Перемешать.
При необходимости ввести в бульон набухший и распущенный желатин. Бульон процедить.
В формы налить немного бульона, выложить половинки яиц, немного зеленого горошка и поставить в холодное место.
Когда бульон в форме застынет, выложить мясо, залить бульоном. Можно также выложить полоски отварной моркови. Вынести на холод. Затем долить необходимое количество бульона и оставить на холоде до полного застывания.
Подать холодец на блюде с листьями зеленого салата, помидорами, нарезанными колечками, украсить оливками.
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Студень «Русский»