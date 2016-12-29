Рецепт №30

Нам потребуется:

  • Свиные рульки - 3 шт.,
  • Говядина - 600 г,
  • Грудка куриная - 3 шт.,
  • Морковь - 2 шт.,
  • Лук репчатый - 1 шт.,
  • Сухая смесь трав - 2 ст. ложки,
  • Корень петрушки (сухой) - 2 ст. ложки,
  • Желатин - по желанию,
  • Соль,
  • Перец,
  • Яйца (сваренные вкрутую) и зеленый горошек - по желанию,
  • Листья зеленого салата,
  • Помидоры,
  • Оливки.

Холодец

Залить холодной водой свиные рульки, говядину, куриную грудку, довести до кипения и удалить пену. Варить на среднем огне часа 3-4. Примерно за час до готовности посолить, поперчить, добавить лук, морковь, корень петрушки и смесь трав.

Можно куриную грудку добавить через 2 часа после начала варки, тогда предварительно ее нужно будет ошпарить кипятком.

Холодец

Мясо вынуть, отделить от костей, нарезать произвольно. Перемешать.

При необходимости ввести в бульон набухший и распущенный желатин. Бульон процедить.

Холодец

В формы налить немного бульона, выложить половинки яиц, немного зеленого горошка и поставить в холодное место.

Холодец

Когда бульон в форме застынет, выложить мясо, залить бульоном. Можно также выложить полоски отварной моркови. Вынести на холод. Затем долить необходимое количество бульона и оставить на холоде до полного застывания.

Холодец

Подать холодец на блюде с листьями зеленого салата, помидорами, нарезанными колечками, украсить оливками.

Холодец

 

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