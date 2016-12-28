«Наполеон» — самый новогодний торт. Вам очень хочется испечь его, но переживаете, что он калориен и у него жирный и сладкий крем? Испеките торт, используя заварной крем без масла и жирных сливок с минимальным количеством сахара.

Рецепт №29

Нам потребуется:

слоеное тесто (готовое) — 1 кг

молоко — 800 мл

яйцо куриное — 6 шт.

сахар — 180 г

мука — 2-3 ст. ложки

ваниль — 1 пакетик

коньяк — 1 рюмка

Желтки отделить от белков (белки больше в данном рецепте не понадобятся, можно также использовать яйцо целиком) и взбить с сахаром, затем добавить муку.

В эту массу аккуратно ввести подогретое молоко, коньяк, ванилин и, постоянно помешивая, довести крем до густого состояния. Можно это делать на тихом огне или водяной бане. Затем следует остудить крем.

Лучше брать слоеное тесто из четырех пластов. Если тесто состоит из двух пластов, то каждый пласт необходимо разрезать на две части и немного раскатать. Выпекать пласты слоеного теста нужно по инструкции на упаковке. Готовое тесто легко можно разделать на части.

Подготовленные части слоеного теста необходимо пропитать кремом. Для этого один пласт теста выложить на большую тарелку или блюдо. Нанести на поверхность крем, накрыть другим пластом и опять нанести крем. Так чередовать тесто и крем.

Слоеное тесто достаточно ломкое, поэтому не составит труда из обломков его сделать крошку и посыпать готовый торт. Убрать торт в холодильник на 10-12 часов. Если все-таки не терпится, можно подождать и три-четыре часа.

Готовый торт разрезать на порции и подать с напитком по вкусу, например с ароматным черным чаем.