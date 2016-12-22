Почему не нужно убивать десять часов и много, много миллионов собственных нервных клеток на то, чтобы накрыть идеальный новогодний стол, идеально убрать квартиру и выйти к гостям в идеальном же платье. Поберегите себя!

Простые подсчеты показывают, что у «нормальной» женщины должно быть 48 часов в сутках. Поскольку устроить такое не под силу даже богине домашнего очага, что-то придется исключить. И мы предлагаем для начала отказаться от попыток стать идеальной домохозяйкой. Это особенно актуально сейчас, во время ежегодного предпраздничного «домохозяйского марафона».

Этого никто не оценит

Гостям все равно, сколько замысловатых салатов на столе — один или полтора десятка. Сколько на Новый год ни наготовь, а все равно до Рождества придется доедать. Зато все обратят внимание на то, что хозяйка, доведенная до истерики предновогодними приготовлениями, сидит в углу с дергающимся глазом и не реагирует ни на куранты, ни на салют. Гости пришли не для того, чтобы повидать ваши салаты, а для того, чтобы провести праздник в вашей искрометной компании.

Это приведет к неврозу

Чем больше заморачиваешься на домашнем хозяйстве, тем выше риск окончательно на нем заморочиться и превратиться в рабу пылесоса. Девочки, которых мамы с детства приучали к необходимости надраивать, натирать и полировать, часто во взрослой жизни наживают себе самый настоящий невроз — крошка на столе кажется им катастрофой, пятно на полу — пятном на репутации. Домочадцы бродят по дому с опаской и по стеночке, как в музее — лишь бы не наследить и не навлечь на себя праведный хозяйкин гнев. Да, дом сияет, но уюта в нем не больше, чем в операционной. Никакая чистота этого не стоит.

Есть люди, которые сделают это лучше

Большинство домашних дел можно переложить на плечи профессионалов. Если вам кажется, что это слишком дорого, перепроверьте цены, они сильно изменились за последние несколько лет. Сервисы вроде Qlean или «Бюро братьев Чистовых» предлагают очень недорогие клининговые услуги — за 1500-2500 рублей вашу квартиру отмоют до блеска. Рестораны доставляют еду на дом бесплатно или за символическую плату. Многочисленные кейтеринговые компании (например, 3F-group, Ad Gustum, «Улей» и сотни других) готовы не только привезти блюда, но и накрыть стол, предоставить официантов и барменов — и все это от 1500 рублей на человека. Даже если вы не можете пользоваться их услугами ежедневно, уж на Новый год вы точно можете себе позволить расслабиться, пока профи работают.

Это не гарантия счастья

Сколько раз мы слышали, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, что мужчины ценят хозяйственность и готовы бросить весь мир к ногам женщины, которая умеет готовить шедевральный борщ. Но это не так.

Опросы на тему «Что мужчины ценят в женщинах» проводятся постоянно и ВЦИОМ, и журналами, и дают примерно одни и те же результаты, вне зависимости от возраста, достатка и национальности респондентов. На первом месте всегда стоит внешняя красота, на втором — доброта или верность, третье делят ум и чувство юмора. Дальше толпятся уверенность в себе, высокий социальный статус, игривость и непредсказуемость, умение идти на компромиссы и жизнерадостность. Кулинарные и домохозяйские таланты всегда в аутсайдерах с десятыми долями процента. Возможно, лет 200 назад, когда браки заключались не из романтических, а из хозяйственных соображений, все было иначе. Но с тех пор многое переменилось.

Это открывает дорогу манипуляциям

Нередко домашние таланты становятся рычагом для манипулирования, особенно со стороны мужчин. Есть такой малопочтенный тип мужей — им нравится держать жену в закомплексованном и виноватом состоянии, потому что так гораздо проще добиваться желаемого и управлять поведением благоверной. Женщины, которые постоянно сомневаются в том, хорошие ли они хозяйки, — легкие жертвы таких манипуляторов. Достаточно сказать, что эти блины в подметки не годятся маминым, и все, женщина раздавлена и готова на все, чтобы искупить вину. И дело не в блинах. Просто настоящий мужчина, великодушный и уверенный в себе, никогда не будет сравнивать жену с кем-то еще — тем более не в ее пользу. А настоящая женщина и так знает, что не блины красят человека. Но если домашнее хозяйство возведено в ранг священного культа, задеть хозяйку проще простого.

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