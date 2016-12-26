Вот уже который год мы режем оливье и выкладываем слои селедки под шубой под любимые Новогодние фильмы. А давайте попробуем приготовить то, что едят уже ставшие нам родными персонажи?!

Карнавальная ночь

Советская комедия с очень яркими персонажами. Веселая победа над теперь уже вовсе не страшным дураком бюрократом милого коллектива во главе со стройной девушкой и... Новогоднее застолье! Чего только нет на столах: шампанское, графинчики с коньячком, фрукты, салаты и... пирожки! Чудеснейшие пирожки с луком и яйцом. Давайте попробуем испечь точно такие же: вот рецепт.

Ирония судьбы или С легким паром!

"Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба" - крылатую фразу из фильма Эльдара Рязанова знает и повторяет не одно поколение. А те, кто помнят фильм практически наизусть, отвечают: "Хрена к ней не хватает..." Интересно, действительно ли так плоха было на вкус заливное Надежды? Проверить сложно, но наше с вами заливное будет выше всяких похвал и Ипполита и Лукашина. Ловите рецепт.

Чародеи

Александр Абдулов и Александра Аясмае в этой киноленте прекрасны. Их любовь творит чудеса и преодолевает все преграды, даже ведьмины чары ей не по чем. Какое же блюдо мы предложим вам пиготовить из этого кино, спросите вы? Ведь дело в том, что за праздничнный стол герои так и не сели даже в конце фильма?.. Мы предлагаем вам рецепт яичницы от скатерти самобранки из избушки, куда Ваню привезли друзья Алены. Попробуйте - волшебная глазунья для 1 января - самое то!

Елки - 2

Помните те загадочные две буквы, которые были написаны на руке у героя Ивана Урганта: "ЗГ". Заключение Госкомиссии, Григорий Земляникин, Зинаида Гиппиус - какие только варианты не перебрали друзья, а так и не вспомнили про простой зеленый горошек, который Ольга попросила купить к Новому году.

А какой новый год без зеленого горошка? Правильно - нет зеленого горошка, нет оливье - нет и нового года.

И все же влюбленным было суждено встретить этот праздник вместе и, наверняка, они ели самый вкусный оливье в мире. С зеленым горошком. Рецепт только для читателй passion.ru.

О чем еще говорят мужчины

Этот Новый год у четырех друзей явно не задался. С самого утра они принялись выкуручиваться и врать женам, а затем поехали спасать своего друга от наезда бандита. Дернуло Александра перед Новым годом не разъехаться с женой одного крутого человека... и понеслось. Тем временем супруга Леши в очередной раз начинает подозревать мужа в измене: конечно, ведь за пресловутыми помидорами съездил даже Камиль... Но тут приходит подруга и, чтобы отвлечься девушки открывают бутылку вина и начинают готовить закуски. Одна из них: помидоры с моцареллой.

С наступающим!