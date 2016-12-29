Утром первого января фраза «Не трогай, это на Новый год!» сменяется паническим «Доедайте оливье, а то придется выбросить». После праздничного застолья осталось много еды? Passion.ru дарит вам несколько блестящих идей и рецептов.

Итак, как быть? Можно позвать гостей и ударно продолжить отмечать наступление Нового года. Хотя, пожалуй, у них дома в холодильнике тоже хранится парочка салатов и остатки холодца – которые тоже нужно срочно доедать.

Мы предлагаем из «вчерашних» блюд приготовить новые — чтобы и продукты зря не переводить, и семью накормить разнообразно, а кому нужно еще и похмельное меню обеспечить. Ловите рецепты.

Солянка

Копченая колбаса, буженина, запеченная свинина – собираем все вместе и готовим горячий суп. После набивших оскомину салатов ароматный сытный суп придется кстати.

Солянка – исконно русское блюдо, упоминание о ней встречается в литературных источниках, начиная с XV века! Солянку иногда называют «похмелкой» - густой, сытный суп отлично помогает справиться с головной болью и остальными «утренними» симптомами. Кто был автором этого супа, к сожалению, достоверно неизвестно. Скорее всего, экономная хозяйка, которая нашла применение мясным обрезкам, оставшимся после приготовления основных блюд. Со временем солянка стала весьма популярной, появились вариации – солянка грибная, рыбная. Мы предлагаем солянку из колбасы! И не забудьте про лимон – он придает блюду пикантный оттенок.

Рецепт тут.

Пицца

Самое универсальное блюдо – недаром пиццу раньше называли «пищей бедняков». Во времена СССР советские женщины оценили пиццу, сделав ее практически праздничным и коронным блюдом. Все, что есть в холодильнике, сгодится! Кусочки курицы, остатки сырной нарезки, ветчина, овощи, пара кружочков ананаса плюс двадцать минут на приготовление – и вуаля! А можно поступить еще проще и сделать и мини-пиццы на булочках, если не хотите посвятить утро первого января возне с тестом. Количество и сочетание ингредиентов в рецепте– на ваше усмотрение.

Паштет а-ля форшмак

Селедка под шубой – вообще-то отличное блюдо, но если у вас оно осталось после новогоднего застолья, то, увы, век его недолог. Майонез может расслоиться, селедка с луком даст сок – и салат просто «потечет». Да и заправленные салаты не рекомендуют хранить более суток – велика вероятность пищевого отравления. Попробуйте сделать селедочный паштет! Та же сельдь под шубой, но в другом исполнении – можно сказать, молекулярная кухня в действии. Итак, что нам нужно? Все просто. Берем сельдь под шубой, перекладываем в чашу блендера, добавляем немного лимонного сока и свежей зелени и все тщательно взбиваем. Готово!

Кусочки бородинского хлеба подсушиваем в тостере (или на сухой сковороде), намазываем паштетом и идем к телевизору «продолжать банкет».

Запеканка

Вот уж где простор для фантазии! Запеканка – то самое блюдо, которое и быстро готовится, и быстро съедается, и выглядит аппетитно, и сытное. Вариантов множество – за основу можно взять остатки гарнира, будь то спагетти, рис, отварной картофель или даже гречка. Предлагаем вам рецепт запеканки на основе картофельного пюре – самый распространенный гарнир, которого всегда остается много. Рецепт здесь.

Спагетти с холодцом

Звучит необычно, правда? Не пугайтесь, все получится очень вкусно! Практически блюдо из детства – макароны с тушенкой. Мы немного усовершенствовали старый рецепт.

Фруктовый салат

Фрукты тоже часто остаются в лучшем случае нетронутыми, в худшем – надкусанными детьми. А почему не приготовить из них фруктовый десерт?

Ловите рецепт.

Конечно, обидно, что гости и домочадцы не осилили так любовно приготовленные вами двадцать одно блюдо. Но что поделать? Впереди еще целая праздничная неделя – фантазируйте, готовьте, удивляйте!