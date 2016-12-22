Многие считают, что подготовка к праздничному ужину начинается с продумывания блюд и заканчивается их приготовлением. Однако помимо еды есть множество других важных деталей, создающих настроение праздника!

С правилами новогоднего и рождественского этикета читательниц Passion.ru знакомит наш постоянный эксперт в этой области Ольга Мерц, руководитель Школы хороших манер.

Ольга Мерц Руководитель, педагог по этикету Школы хороших манер Olga Merts

Вечер будет особенно уютным и комфортным, если вы заранее определитесь с помещением, положением стола, декором, сервировкой и меню. Для кого-то это кажется излишним, но именно такие мелочи и создают атмосферу праздника! Уделите им внимание — и ваш праздничный ужин запомнится гостям надолго!

Очевидно, что принимающая сторона является главной, но при этом роль хозяйки особенно велика, ведь именно на ее плечи ложится основная подготовка к празднику. Если вы ожидаете большое количество гостей, более семи-восьми, то это именно та цифра, после которой справиться одной довольно сложно. Чтобы не стоять весь день у плиты, хорошенько задумайтесь о численности гостей. Можно воспользоваться профессиональной помощью повара или горничной, которая поможет вам в сервировке и убранстве стола. Когда такой возможности нет, привлекайте своих близких. Это неоценимая помощь и экономия времени, которое вы можете уделить себе и гостям.

Приглашения

Начинать подготовку к празднику лучше всего с приглашений. Не ленитесь и сделайте их даже для того круга людей, который для вас привычен и близок. Это особенно актуально в том случае, если гости не осведомлены о планах хозяев. Иногда люди приносят в подарок угощения для праздничного ужина, которые не соответствуют запланированному вами меню. Чтобы избежать неловких ситуаций, рекомендую сделать приглашения, в которых будет указана кухня, в стиле которой вы планируете свой стол, или же конкретный перечень блюд. Например, если у вас средиземноморский ужин, то пирожки с капустой, принесенные гостями, явно будут лишними. Сделав приглашения, вы обезопасите себя и поможете гостям избежать неловких ситуаций.

В европейских странах на новогодние или рождественские мероприятия начинают приглашать гостей с первых чисел декабря. Как правило, в России это происходит гораздо позже. Но сейчас, поверьте, уже самое время. Приглашайте гостей заранее, чтобы они могли планировать свое времяпрепровождение на новогодних праздниках.

Декор

Украсьте комнату праздничными аксессуарами, например, гирляндами, свечами, елочными игрушками или композициями из хвои. Помните, что декоративные элементы не должны мешать гостям свободно передвигаться. Это правило действует и для стола. Помимо блюд, на нем могут присутствовать декоративные цветы, хвойные икебаны, канделябры со свечами или оригинальные новогодние композиции, но они не должны загромождать пространство и загораживать лица гостей.

Если вы отмечаете Рождество, обратитесь к корням и традициям этого праздника. В этот день на столе будут уместны различные символы Рождества: звезды, Евангелические сюжеты, образ Божьей матери. Например, у французов есть очень хорошая традиция — зажигать свечу рядом с образом Божьей матери и младенца. Это своего рода дань Богородице за рождение Иисуса. Такое символичное украшения создает определенную атмосферу и акцентирует внимание на цели вашей встречи.