Вы, может быть, не помните, но до 2005 года рождественских каникул не было. Было 1 января на безудержный праздник, 2 января – на протрезвение и ликвидацию погрома, а 3 – уже на работу.

В декабре 2004 президент спешно подписал указ о новогодних и рождественских каникулах – и в новый 2005 мы ушли уже в большой новогодний релакс…. После которого резко возросло количество заявлений о разводе. Как выяснилось, не приспособлены наши граждане долго терпеть друг друга в закрытом помещении. Те, у кого дети есть, конечно, радовались: все каникулы ребята под присмотром, хоть пообщаться успеем и книжек на ночь почитать. А вот те, кто считал себя бездетной счастливой парой, внезапно обнаружили, что счастье – в труде. Пришли с работы, поужинали и уснули в обнимку у телевизора. Поссориться просто некогда было. А тут – 10 дней (в этом году – 9). И надо выжить. И не развестись.

Обеспечьте себе личное пространство

Хорошо коту – влез под диван, и вот оно, твое личное пространство. Людям сложнее – во-первых, после оливье под диван фиг протиснешься, во-вторых, там уже кот.

Найдите каждый свою зону. Вы с книгой на кровати – муж занимает письменный стол. Или наоборот – вы за письменным столом в комнате, он – на кухне. Смотреть одни и те же передачи и фильмы тоже не обязательно. Пусть он там себе, у телевизора, вглядывается восхищенно в отреставрированный Ролл-Ройс «Silver Ghost» 1907 года выпуска – а вы себе, на диване, с планшетом, вглядываетесь восхищенно в мускулы Джереми Дорнана, который скоро станет «на 50 оттенков темнее». И никто не кричит: «Как ты можешь это смотреть!»

А если супруг все равно норовит присоседиться к вам подмышку, потому что соскучился, значит, все у вас хорошо.

Идите в гости

Или приглашайте гостей к себе. Гости – это хорошо, гости мобилизуют, вне зависимости от того, кто к кому пришел. Заставляют, наконец, расчесаться, умыться, стряхнуть с одежды засохшие корки от мандаринов. И вообще, зря вы, что ли, купили нарядное платье на новогодней распродаже? А, главное, если хорошенько продумать логистику, можно собрать всех друзей в одном месте и покончить разом с претензиями из разряда: «Мы сто лет не виделись, сколько можно работать». И кто-то же должен, в конце концов, доесть оливье!

Расставайтесь

Устраивайте друг другу пространственно-временные передышки. Это могут быть вылазки на улицу поодиночке. Вы в салон красоты, он – за свежими круассанами. Вы к подруге, он – на шиномонтаж. Он – к друзьям, вы – на коврик, в позу лягушки. Дайте друг другу соскучиться, передохнуть, пообщаться с другими представители живущей на планете цивилизации. И потом вечером можно снова встретиться на любимом диване, поделиться новостями, порадоваться, что все вокруг такие дураки и недотепы, а ваш-то, вон какой классный! Даже если сутками смотрит Дискавери.