Эй! Вы проснулись? С Новым годом! Подготовка к празднику – это выматывающая гонка, и вы наверняка намереваетесь всю предстоящую неделю отсыпаться за прошлое и будущее. Вот сейчас только одну статью прочитаете – и отоспитесь.

Дело, видите ли, в том, что неделя абсолютного пассива не даст отдохновения (если, конечно, вы лежите у себя дома, а не у теплого моря и опытные тайские массажистки не гладят вам спину). Вы и сами в этом не раз убеждались – по опыту прошлых лет, не так ли? Приходите после Рождества на работу – и как будто не уходили: тот же невроз, и цейтнот, и неизбывное желание выспаться.

Как с этим бороться – решает консилиум врачей клиники «Атлас».

Как и сколько спать

Зульфия Сукмарова кардиолог, сомнолог

Накопившаяся усталость — следствие не только недостатка сна, но и его «бессистемности». Если каникулы вы посвятите «досыпанию», а после них вернетесь в привычный сбивчивый режим сна и бодрствования, в первую же рабочую неделю вновь ощутите упадок сил и измотанность.

Гораздо здоровее – использовать предоставленные каникулы для налаживания режима. Начните ложиться и вставать примерно в одно время. Это не значит, что вы должны засыпать строго в 22.00 и просыпаться в 6.00. Ориентируйтесь на ваш рабочий график, в выходные его можно будет сдвигать, но не более чем на 1-2 часа.

Во время сна вас должна окружать полная темнота: только при таком условии в организме в достаточном количестве выработается мелатонин — гормон, необходимый для полноценной работы иммунной системы. Поэтому елочка с фонариками, телевизор с индикаторами, телефон с подсветкой экрана – пусть остаются в другой комнате. От самого важного дела – здорового сна вас не должна отвлекать ни малейшая лампочка. На каникулах вам не надо спать больше, вам надо спать качественнее.

Куда девать салаты

Ксения Селезнева диетолог-нутрициолог, гастроэнтеролог

Вы даже не представляете себе, как много энергии приходится организму затрачивать на переваривание нездоровой пищи! А уж если еда к тому же еще и не первой свежести (она у вас в холодильнике с прошлого года стоит), то иммунные силы организма тоже расходуются – надо же спасать вас от отравления.

Так что, если ваша цель – полноценный отдых, то сегодня вы не только не допиваете шампанское, но и не доедаете оливье. Да, выбрасывайте! Что вам важнее – восстановить силы или съесть всё?

Новогоднее застолье это гастрономический стресс для организма, полезно после него устроить разгрузочный день - однодневную монодиету: творог или яблоки и много чистой воды. Кефир, кефир с творогом (при условии переносимости лактозы) или яблоки — прекрасный вариант разгрузочного дня. Вот прямо сегодня и начните – не откладывайте. Это поможет организму быстро восстановиться после нерациональных пищевых нагрузок.

А с завтрашнего дня учитесь правильно планировать режим питания. Есть надо 5–6 раз в день: завтрак, обед, ужин и перекусы между ними. Самым обильным и калорийным должен быть обед, на втором месте — завтрак, самый легкий ужин. Вы должны съедать что-то каждые 2-3 часа, иначе в организме замедлятся обменные процессы, а аппетит станет неконтролируемым.

Чем еще себе помочь

Ольга Александрова терапевт

Как можно больше времени проводите в движении и на воздухе так вы простимулируете кровообращение и насытите организм кислородом. В буквальном смысле – проветрите мозги. А это и есть залог вашей бодрости и работоспособности.

Вспомните классику советского кино — и идите в баню! Это универсальный способ восстановления. В бане под действием высокой температуры и влажности поры кожи открываются, стимулируется кровоток, уменьшаются застойные явления, что способствует очищению организма, нормализации обмена веществ и улучшению работы многих внутренних органов.

Баню лучше планировать после разгрузочного дня. И после нее больше не возвращаться к обжорству и алкоголю.

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