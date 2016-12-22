Дело, видите ли, в том, что неделя абсолютного пассива не даст отдохновения (если, конечно, вы лежите у себя дома, а не у теплого моря и опытные тайские массажистки не гладят вам спину). Вы и сами в этом не раз убеждались – по опыту прошлых лет, не так ли? Приходите после Рождества на работу – и как будто не уходили: тот же невроз, и цейтнот, и неизбывное желание выспаться.
Как с этим бороться – решает консилиум врачей клиники «Атлас».
Как и сколько спать
Накопившаяся усталость — следствие не только недостатка сна, но и его «бессистемности». Если каникулы вы посвятите «досыпанию», а после них вернетесь в привычный сбивчивый режим сна и бодрствования, в первую же рабочую неделю вновь ощутите упадок сил и измотанность.
Гораздо здоровее – использовать предоставленные каникулы для налаживания режима. Начните ложиться и вставать примерно в одно время. Это не значит, что вы должны засыпать строго в 22.00 и просыпаться в 6.00. Ориентируйтесь на ваш рабочий график, в выходные его можно будет сдвигать, но не более чем на 1-2 часа.
Во время сна вас должна окружать полная темнота: только при таком условии в организме в достаточном количестве выработается мелатонин — гормон, необходимый для полноценной работы иммунной системы. Поэтому елочка с фонариками, телевизор с индикаторами, телефон с подсветкой экрана – пусть остаются в другой комнате. От самого важного дела – здорового сна вас не должна отвлекать ни малейшая лампочка. На каникулах вам не надо спать больше, вам надо спать качественнее.
Куда девать салаты
Вы даже не представляете себе, как много энергии приходится организму затрачивать на переваривание нездоровой пищи! А уж если еда к тому же еще и не первой свежести (она у вас в холодильнике с прошлого года стоит), то иммунные силы организма тоже расходуются – надо же спасать вас от отравления.
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Так что, если ваша цель – полноценный отдых, то сегодня вы не только не допиваете шампанское, но и не доедаете оливье. Да, выбрасывайте! Что вам важнее – восстановить силы или съесть всё?
Новогоднее застолье это гастрономический стресс для организма, полезно после него устроить разгрузочный день - однодневную монодиету: творог или яблоки и много чистой воды. Кефир, кефир с творогом (при условии переносимости лактозы) или яблоки — прекрасный вариант разгрузочного дня. Вот прямо сегодня и начните – не откладывайте. Это поможет организму быстро восстановиться после нерациональных пищевых нагрузок.
А с завтрашнего дня учитесь правильно планировать режим питания. Есть надо 5–6 раз в день: завтрак, обед, ужин и перекусы между ними. Самым обильным и калорийным должен быть обед, на втором месте — завтрак, самый легкий ужин. Вы должны съедать что-то каждые 2-3 часа, иначе в организме замедлятся обменные процессы, а аппетит станет неконтролируемым.
Чем еще себе помочь
Как можно больше времени проводите в движении и на воздухе так вы простимулируете кровообращение и насытите организм кислородом. В буквальном смысле – проветрите мозги. А это и есть залог вашей бодрости и работоспособности.
Вспомните классику советского кино — и идите в баню! Это универсальный способ восстановления. В бане под действием высокой температуры и влажности поры кожи открываются, стимулируется кровоток, уменьшаются застойные явления, что способствует очищению организма, нормализации обмена веществ и улучшению работы многих внутренних органов.
Баню лучше планировать после разгрузочного дня. И после нее больше не возвращаться к обжорству и алкоголю.
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