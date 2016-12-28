Новогодние праздники — это время ходить в гости и принимать их у себя. И то, и другое — занятие крайне приятное, потому что в гостях и оливье попробовать дадут, и шампанского нальют, и лучшее место у экрана, по которому «Ирония судьбы» идет, предложат. Но в гостях обязательно окажется как минимум одна персона, которую захочется окунуть головой в полузастывший холодец или выбросить в окно, как черно-белую фотокарточку Ипполита.

Хорошая Хозяйка

Именно так, оба слова с большой буквы. Та самая противная дамочка, которая этот салат готовит лучше, чем твоя жена, потому что в него надо добавлять тертое яблочко (тм). Она лучше всех знает, как надо правильно подбирать салфетки в цвет скатерти, какое вино подавать к устрицам и куда по фэн-шую ставить кошачий лоток. В ее присутствии всегда инстинктивно держишь спину ровно, а когда она уходит, все обычно выдыхают с облегчением.

Девочка на диете

Она с плохо скрываемым ужасом посмотрит на запеченную в апельсинах утку (можно же от одного запаха поправиться!) и будет весь вечер ковырять в тарелке похудательную полынь, которую принесла с собой. Она из тех, кто визжит «Вы что, уже ведь восемь вечера!», а потом глазами голодной гиены смотрит на соседа по столу, который уминает вторую порцию хинкали. Впрочем, если худеющая барышня молчит и не думает слишком громко, есть шанс, что хинкали ни у кого не встанут поперек горла.

Хохмач

Подвыпивший дядя, прапорщик в отставке или гаишник, который видел все выпуски телепередачи «Городок» и до сих пор не может их забыть. Он будет рассказывать анекдоты про тещу, блондинок за рулем и русского, американца и немца, которые попали в яму, невпопад цитировать Comedy club и громогласно гоготать про «у тебя вся спина белая», хотя до первого апреля еще добрых четыре месяца. В финском языке есть меткое слово Myötähäpeä («мюотяхяпея»), которое означает ощущение стыда за идиотские поступки, которые совершает кто-то другой. Так вот, мюотяхяпея гарантирована примерно всем участникам банкета, и будет усиливаться с каждой новой рюмкой в руках у этого дяди.