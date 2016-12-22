Провожать старый год и встречать новый нужно под звон бокалов с шампанским. А произносить тосты и пожелания близким и друзьям с бокалом вина или крепкого напитка. Редко когда праздничный стол обходится без алкоголя, иногда хочется чего-нибудь новенького, оригинального. Выручат алкогольные коктейли: Passion.ru делится рецептами.

«Цветущая вишня»

Элегантное сочетание цветочных, фруктовых и ментоловых ароматов.

Вам понадобится:

коньяк Martell VSOP — 50 мл

вишневый сок — 25 мл

сок лайма — 15 мл

сироп эвкалипта — 15 мл

Взбить ингредиенты в шейкере со льдом. Отфильтровать в охлажденный коктейльный бокал. Украсить вишней.

Сливовый «Спритц»

Изысканный и освежающий коктейль, балансирующий между сладким и кислым вкусом.

Вам понадобится:

коньяк Martell VSOP — 35 мл

сливовое вино Choya Plum Wine — 35 мл

содовая

В бокал рокс положить несколько кубиков льда. Налить ингредиенты. Перемешать и украсить ломтиком апельсина.

Крисп Грин Ти

Цветочные ноты Martell VS изящно вписываются в азиатский стиль микса.

Вам понадобится:

коньяк Martell VS — 40 мл

медовый сироп — 15 мл

сок лайма — 10 мл

охлажденный зеленый чай — 150 мл

В бокал хайбол положить несколько кубиков льда и налить ингредиенты. Перемешать и украсить мятой.

Connor don’t touch me

Вам понадобится:

Jameson Cask Mates — 50 мл

миндальный сироп — 25 мл

лимонный фреш — 25 мл

ангостура биттер — 2 дэша

пиво нефильтрованное — 100 мл

Метод: шейк, билд

«Фермерский лимонад»

Jameson оригинальный — 30 мл

«Бехеровка» — 30 мл

имбирный сироп — 30 мл

сок лимона — 25 мл

ангостура биттер — 2 дэша

биттер лемон — 100 мл

Смешать. На закуску: огурец, петрушка, укроп, мята. Разлить в бокалы хайбол.

Lillet d’Orange

аперитив Lillet Blanc — 80 мл

тоник — 80 мл

лед

Все ингредиенты смешиваем в бокале, украшаем слайсом апельсина.

Lillet Royale

аперитив Lillet Blanc — 50 мл

сухоге игристое вино — 100 мл

лимонный сок — 5 мл

лед

Все ингредиенты смешиваем в бокале, украшаем несколькими ягодами винограда.

Reverse Vesper

аперитив Lillet Blanc — 50 мл

водка Absolut — 20 мл

джин Beefeater — 10 мл

Все ингредиенты взбиваем со льдом в шейкере и, процеживая, выливаем в коктейльную рюмку. Украсить коктейль можно цедрой лимона.

Ред Нек

от бар-менеджера Lumberjack bar

бурбон Хаус — 40 мл

сироп из корицы — 20 мл (сахарный сироп варим с палочками корицы на среднем огне. На 1 л воды 800 г сахара и 20 г палочек корицы)

сауэр — 20 мл

сухой яблочный сидр — 100 мл

бекон — 10 г

Смешать бурбон, сироп корицы и сауэр в шейкере. Перелить в бокал типа бостон со льдом. Налить сверху сухой яблочный сидр. Украсить беконом.

«Овсянки»

от бар-менеджера Rumor bar

бурбон Хаус — 50 мл

сироп карамель — 10 мл

сироп корицы — 10 мл

овсянка — 20 г

сливки — 20 мл

Смешать все ингредиенты в шейкере. Перелить в бокал рокс со льдом.

«Писко гибискус»

от бар-менеджера Tin Woodman bar

писко, настоянный на гибискусе — 35 мл

апероль — 15 мл

сок лимона — 15 мл

сок грейпфрута — 15 мл

сахарный сироп — 15 мл

веточка тимьяна

Смешать все ингредиенты в шейкере, процедить. Перелить в бокал.

Bloody Mary

Absolut Peppar — 80 мл

томатный сок — 120 мл

острый соус 1 2-5 ч. ложек

сок лимона — 10 мл

сок лайма — 10 мл

молотый черный перец — щепотка

соль — щепотка

палочка сельдерея

долька лимона

Влейте все ингредиенты в хайбол со льдом и перемешайте. Украсьте палочкой сельдерея и долькой лимона.

Pineapple Martini

Absolut Peppar — 50 мл

простой сироп — 25 мл

ананас — 5 кусочков

Разомните в шейкере кусочки ананаса с простым сиропом. Добавьте Absolut Peppar, взбейте и процедите в охлажденный бокал. Украсьте кусочком ананаса.

Chocolate Martint

Absolut Raspberri — 80 мл

Crème de cacao — 50 мл

простой сироп — 10 мл

малина — 6 ягод

Разомните малину с сахарным сиропом и взбейте в шейкере вместе с остальными ингредиентами. Процедите в бокал с помощью стрейнера и сита.

Cuban Ginger

Havana Club Especial — 60 мл

яблочный ликер — 20 мл

имбирный эль

корень имбиря

Налейте ром и яблочный ликер в высокий стакан поверх кубиков льда. Долейте сверху имбирный эль. Украсьте напиток очищенной долькой корня имбиря.

Havana Special

Havana Club Especial — 50 мл

ананасовый сорк — 25 мл

сок лайма — 15 мл

ликер Maraschino 1 5 мл

сахарный сироп — 10 мл

вишенка для украшения

Взбейте все ингредиенты со льдом в шейкере, после чего перелейте напиток в коктейльную рюмку с помощью стрейнера. Украсьте вишней.

«Макао»

от шеф-бармена ресторана «Грют»

сок лайма — 20 мл

мед — 15 мл

джин — 30 мл

зеленый жасминовый чай — 35 мл

бадьян — 2 шт.

листья каффир-лайма — 2 шт.

листья шалфея — 2 шт.

игристое вино — 50 мл

Заварить в чайнике зеленый жасминовый чай, добавив бадьян и листики лайма. Дать настояться 30 минут. Бросить пару маленьких или один большой листок шалфея в шейкер.

Добавить туда сок лайма, джин, жасминовый чай, мед. Встряхнуть и процедить в охлажденный бокал. Добавить игристое вино.

Всем известную формулу Нового года шеф-бармен ресторана «Грют» воплотил в удивительном коктейле «Мандариновый сауэр». Хвойную партию исполняет джин, цитрусовую — мандариновый фреш, морозную свежесть — биттер в сопровождении шалфея! Попробовать Новый год на вкус можно уже сейчас в ресторане «Грют».

Мандариновый сауэр

от ресторана «Грют»

мандарин — 0,5 шт.

сок лимона — 20 мл

листья шалфея — 2 шт.

джин, настоянный на мандариновой цедре — 45 мл

биттер — 2 капли

сироп фруктозы — 15 мл

яичный белок — 20 мл

Половину очищенного мандарина размять в шейкере с двумя листьями шалфея. Добавить сок лимона, сироп фруктозы, джин, белок. Встряхнуть шейкер пару раз, затем добавить лед и встряхивать не менее семи секунд. Процедить в предварительно охлажденный бокал.

Фото: архив ресторанов