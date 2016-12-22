«Цветущая вишня»

Элегантное сочетание цветочных, фруктовых и ментоловых ароматов.

Вам понадобится:

Взбить ингредиенты в шейкере со льдом. Отфильтровать в охлажденный коктейльный бокал. Украсить вишней.

Сливовый «Спритц»

Изысканный и освежающий коктейль, балансирующий между сладким и кислым вкусом.

Вам понадобится:

  • коньяк Martell VSOP — 35 мл
  • сливовое вино Choya Plum Wine — 35 мл
  • содовая

В бокал рокс положить несколько кубиков льда. Налить ингредиенты. Перемешать и украсить ломтиком апельсина.

Крисп Грин Ти

Цветочные ноты Martell VS изящно вписываются в азиатский стиль микса.

Вам понадобится:

  • коньяк Martell VS — 40 мл
  • медовый сироп — 15 мл
  • сок лайма — 10 мл
  • охлажденный зеленый чай — 150 мл

В бокал хайбол положить несколько кубиков льда и налить ингредиенты. Перемешать и украсить мятой.

Connor don’t touch me

Вам понадобится:

  • Jameson Cask Mates — 50 мл
  • миндальный сироп — 25 мл
  • лимонный фреш — 25 мл
  • ангостура биттер — 2 дэша
  • пиво нефильтрованное — 100 мл

Метод: шейк, билд

«Фермерский лимонад»

  • Jameson оригинальный — 30 мл
  • «Бехеровка» — 30 мл
  • имбирный сироп — 30 мл
  • сок лимона — 25 мл
  • ангостура биттер — 2 дэша
  • биттер лемон — 100 мл

Смешать. На закуску: огурец, петрушка, укроп, мята. Разлить в бокалы хайбол.

Lillet d’Orange

  • аперитив Lillet Blanc — 80 мл
  • тоник — 80 мл
  • лед

Все ингредиенты смешиваем в бокале, украшаем слайсом апельсина.

Lillet Royale

  • аперитив Lillet Blanc — 50 мл
  • сухоге игристое вино — 100 мл
  • лимонный сок — 5 мл
  • лед

Все ингредиенты смешиваем в бокале, украшаем несколькими ягодами винограда.

Reverse Vesper

  • аперитив Lillet Blanc — 50 мл
  • водка Absolut — 20 мл
  • джин Beefeater — 10 мл

Все ингредиенты взбиваем со льдом в шейкере и, процеживая, выливаем в коктейльную рюмку. Украсить коктейль можно цедрой лимона.

Ред Нек

от бар-менеджера Lumberjack bar

  • бурбон Хаус — 40 мл
  • сироп из корицы — 20 мл (сахарный сироп варим с палочками корицы на среднем огне. На 1 л воды 800 г сахара и 20 г палочек корицы)
  • сауэр — 20 мл
  • сухой яблочный сидр — 100 мл
  • бекон — 10 г

Смешать бурбон, сироп корицы и сауэр в шейкере. Перелить в бокал типа бостон со льдом. Налить сверху сухой яблочный сидр. Украсить беконом.

«Овсянки»

от бар-менеджера Rumor bar

  • бурбон Хаус — 50 мл
  • сироп карамель — 10 мл
  • сироп корицы — 10 мл
  • овсянка — 20 г
  • сливки — 20 мл

Смешать все ингредиенты в шейкере. Перелить в бокал рокс со льдом.

 

«Писко гибискус»

от бар-менеджера Tin Woodman bar

  • писко, настоянный на гибискусе — 35 мл
  • апероль — 15 мл
  • сок лимона — 15 мл
  • сок грейпфрута — 15 мл
  • сахарный сироп — 15 мл
  • веточка тимьяна

Смешать все ингредиенты в шейкере, процедить. Перелить в бокал.

 

Bloody Mary

  • Absolut Peppar — 80 мл
  • томатный сок — 120 мл
  • острый соус 1 2-5 ч. ложек
  • сок лимона — 10 мл
  • сок лайма — 10 мл
  • молотый черный перец — щепотка
  • соль — щепотка
  • палочка сельдерея
  • долька лимона

Влейте все ингредиенты в хайбол со льдом и перемешайте. Украсьте палочкой сельдерея и долькой лимона.

Pineapple Martini

  • Absolut Peppar — 50 мл
  • простой сироп — 25 мл
  • ананас — 5 кусочков

Разомните в шейкере кусочки ананаса с простым сиропом. Добавьте Absolut Peppar, взбейте и процедите в охлажденный бокал. Украсьте кусочком ананаса.

 

Chocolate Martint

  • Absolut Raspberri — 80 мл
  • Crème de cacao — 50 мл
  • простой сироп — 10 мл
  • малина — 6 ягод

Разомните малину с сахарным сиропом и взбейте в шейкере вместе с остальными ингредиентами. Процедите в бокал с помощью стрейнера и сита.

Cuban Ginger

  • Havana Club Especial — 60 мл
  • яблочный ликер — 20 мл
  • имбирный эль
  • корень имбиря

Налейте ром и яблочный ликер в высокий стакан поверх кубиков льда. Долейте сверху имбирный эль. Украсьте напиток очищенной долькой корня имбиря.

Havana Special

  • Havana Club Especial — 50 мл
  • ананасовый сорк — 25 мл
  • сок лайма — 15 мл
  • ликер Maraschino 1 5 мл
  • сахарный сироп — 10 мл
  • вишенка для украшения

Взбейте все ингредиенты со льдом в шейкере, после чего перелейте напиток в коктейльную рюмку с помощью стрейнера. Украсьте вишней.

«Макао»

от  шеф-бармена ресторана «Грют»

  • сок лайма — 20 мл
  • мед — 15 мл
  • джин — 30 мл
  • зеленый жасминовый чай — 35 мл
  • бадьян — 2 шт.
  • листья каффир-лайма — 2 шт.
  • листья шалфея — 2 шт.
  • игристое вино — 50 мл

Заварить в чайнике зеленый жасминовый чай, добавив бадьян и листики лайма. Дать настояться 30 минут. Бросить пару маленьких или один большой листок шалфея в шейкер.

Добавить туда сок лайма, джин, жасминовый чай, мед. Встряхнуть и процедить в охлажденный бокал. Добавить игристое вино.

Всем известную формулу Нового года шеф-бармен ресторана «Грют» воплотил в удивительном коктейле «Мандариновый сауэр». Хвойную партию исполняет джин, цитрусовую — мандариновый фреш, морозную свежесть — биттер в сопровождении шалфея! Попробовать Новый год на вкус можно уже сейчас в ресторане «Грют».

Мандариновый сауэр

от ресторана «Грют»

  • мандарин — 0,5 шт.
  • сок лимона — 20 мл
  • листья шалфея — 2 шт.
  • джин, настоянный на мандариновой цедре — 45 мл
  • биттер — 2 капли
  • сироп фруктозы — 15 мл
  • яичный белок — 20 мл

Половину очищенного мандарина размять в шейкере с двумя листьями шалфея. Добавить сок лимона, сироп фруктозы, джин, белок. Встряхнуть шейкер пару раз, затем добавить лед и встряхивать не менее семи секунд. Процедить в предварительно охлажденный бокал.

Фото: архив ресторанов