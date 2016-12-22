«Цветущая вишня»
Элегантное сочетание цветочных, фруктовых и ментоловых ароматов.
Вам понадобится:
Взбить ингредиенты в шейкере со льдом. Отфильтровать в охлажденный коктейльный бокал. Украсить вишней.
Сливовый «Спритц»
Изысканный и освежающий коктейль, балансирующий между сладким и кислым вкусом.
Вам понадобится:
- коньяк Martell VSOP — 35 мл
- сливовое вино Choya Plum Wine — 35 мл
- содовая
В бокал рокс положить несколько кубиков льда. Налить ингредиенты. Перемешать и украсить ломтиком апельсина.
Крисп Грин Ти
Цветочные ноты Martell VS изящно вписываются в азиатский стиль микса.
Вам понадобится:
- коньяк Martell VS — 40 мл
- медовый сироп — 15 мл
- сок лайма — 10 мл
- охлажденный зеленый чай — 150 мл
В бокал хайбол положить несколько кубиков льда и налить ингредиенты. Перемешать и украсить мятой.
Connor don’t touch me
Вам понадобится:
- Jameson Cask Mates — 50 мл
- миндальный сироп — 25 мл
- лимонный фреш — 25 мл
- ангостура биттер — 2 дэша
- пиво нефильтрованное — 100 мл
Метод: шейк, билд
«Фермерский лимонад»
- Jameson оригинальный — 30 мл
- «Бехеровка» — 30 мл
- имбирный сироп — 30 мл
- сок лимона — 25 мл
- ангостура биттер — 2 дэша
- биттер лемон — 100 мл
Смешать. На закуску: огурец, петрушка, укроп, мята. Разлить в бокалы хайбол.
Lillet d’Orange
- аперитив Lillet Blanc — 80 мл
- тоник — 80 мл
- лед
Все ингредиенты смешиваем в бокале, украшаем слайсом апельсина.
Lillet Royale
- аперитив Lillet Blanc — 50 мл
- сухоге игристое вино — 100 мл
- лимонный сок — 5 мл
- лед
Все ингредиенты смешиваем в бокале, украшаем несколькими ягодами винограда.
Reverse Vesper
- аперитив Lillet Blanc — 50 мл
- водка Absolut — 20 мл
- джин Beefeater — 10 мл
Все ингредиенты взбиваем со льдом в шейкере и, процеживая, выливаем в коктейльную рюмку. Украсить коктейль можно цедрой лимона.
Ред Нек
от бар-менеджера Lumberjack bar
- бурбон Хаус — 40 мл
- сироп из корицы — 20 мл (сахарный сироп варим с палочками корицы на среднем огне. На 1 л воды 800 г сахара и 20 г палочек корицы)
- сауэр — 20 мл
- сухой яблочный сидр — 100 мл
- бекон — 10 г
Смешать бурбон, сироп корицы и сауэр в шейкере. Перелить в бокал типа бостон со льдом. Налить сверху сухой яблочный сидр. Украсить беконом.
«Овсянки»
от бар-менеджера Rumor bar
- бурбон Хаус — 50 мл
- сироп карамель — 10 мл
- сироп корицы — 10 мл
- овсянка — 20 г
- сливки — 20 мл
Смешать все ингредиенты в шейкере. Перелить в бокал рокс со льдом.
«Писко гибискус»
от бар-менеджера Tin Woodman bar
- писко, настоянный на гибискусе — 35 мл
- апероль — 15 мл
- сок лимона — 15 мл
- сок грейпфрута — 15 мл
- сахарный сироп — 15 мл
- веточка тимьяна
Смешать все ингредиенты в шейкере, процедить. Перелить в бокал.
Bloody Mary
- Absolut Peppar — 80 мл
- томатный сок — 120 мл
- острый соус 1 2-5 ч. ложек
- сок лимона — 10 мл
- сок лайма — 10 мл
- молотый черный перец — щепотка
- соль — щепотка
- палочка сельдерея
- долька лимона
Влейте все ингредиенты в хайбол со льдом и перемешайте. Украсьте палочкой сельдерея и долькой лимона.
Pineapple Martini
- Absolut Peppar — 50 мл
- простой сироп — 25 мл
- ананас — 5 кусочков
Разомните в шейкере кусочки ананаса с простым сиропом. Добавьте Absolut Peppar, взбейте и процедите в охлажденный бокал. Украсьте кусочком ананаса.
Chocolate Martint
- Absolut Raspberri — 80 мл
- Crème de cacao — 50 мл
- простой сироп — 10 мл
- малина — 6 ягод
Разомните малину с сахарным сиропом и взбейте в шейкере вместе с остальными ингредиентами. Процедите в бокал с помощью стрейнера и сита.
Cuban Ginger
- Havana Club Especial — 60 мл
- яблочный ликер — 20 мл
- имбирный эль
- корень имбиря
Налейте ром и яблочный ликер в высокий стакан поверх кубиков льда. Долейте сверху имбирный эль. Украсьте напиток очищенной долькой корня имбиря.
Havana Special
- Havana Club Especial — 50 мл
- ананасовый сорк — 25 мл
- сок лайма — 15 мл
- ликер Maraschino 1 5 мл
- сахарный сироп — 10 мл
- вишенка для украшения
Взбейте все ингредиенты со льдом в шейкере, после чего перелейте напиток в коктейльную рюмку с помощью стрейнера. Украсьте вишней.
«Макао»
от шеф-бармена ресторана «Грют»
- сок лайма — 20 мл
- мед — 15 мл
- джин — 30 мл
- зеленый жасминовый чай — 35 мл
- бадьян — 2 шт.
- листья каффир-лайма — 2 шт.
- листья шалфея — 2 шт.
- игристое вино — 50 мл
Заварить в чайнике зеленый жасминовый чай, добавив бадьян и листики лайма. Дать настояться 30 минут. Бросить пару маленьких или один большой листок шалфея в шейкер.
Добавить туда сок лайма, джин, жасминовый чай, мед. Встряхнуть и процедить в охлажденный бокал. Добавить игристое вино.
Всем известную формулу Нового года шеф-бармен ресторана «Грют» воплотил в удивительном коктейле «Мандариновый сауэр». Хвойную партию исполняет джин, цитрусовую — мандариновый фреш, морозную свежесть — биттер в сопровождении шалфея! Попробовать Новый год на вкус можно уже сейчас в ресторане «Грют».
Мандариновый сауэр
от ресторана «Грют»
- мандарин — 0,5 шт.
- сок лимона — 20 мл
- листья шалфея — 2 шт.
- джин, настоянный на мандариновой цедре — 45 мл
- биттер — 2 капли
- сироп фруктозы — 15 мл
- яичный белок — 20 мл
Половину очищенного мандарина размять в шейкере с двумя листьями шалфея. Добавить сок лимона, сироп фруктозы, джин, белок. Встряхнуть шейкер пару раз, затем добавить лед и встряхивать не менее семи секунд. Процедить в предварительно охлажденный бокал.
Фото: архив ресторанов