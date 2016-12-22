Многие женщины в Новый год мечтают окунуться в сказочную атмосферу с головой, чтобы хотя бы на одну ночь почувствовать себя королевой или принцессой. Макияж, прическа, красивый маникюр — все эти детали важны при подготовке праздничного образа, но одно из самых главных предновогодних дел — это найти платье своей мечты. Если вы в бытовых хлопотах не успеваете выбрать себе подходящий наряд и не готовы много потратить на его покупку – изучите нашу подборку самых модных платьев стоимостью до 5000 рублей.

Платье-футляр

Классический вариант платья-футляра не имеет воротника и рукавов. Такая универсальная модель привлекательна тем, что подойдет для любой фигуры. Чтобы «задобрить» символ года, Петуха, выбирайте наряд красного цвета. Если же вы хотите выглядеть более стройной, то остановитесь на темных цветах, например, черном, коричневом или же синем. Завершить образ вам поможет крупная брошь или массивное колье. Платье-футляр можно найти у брендов H&M и Zarina.

Пышные платья

Хотите почувствовать себя королевой вечера? С такой задачей вполне справится пышное платье, которое может выглядеть так, словно только что сошло с картинки из прекрасной детской сказки. Для Нового года стоит выбрать платье длиной немного выше или чуть ниже колена. Слишком короткое пышное платье не подойдет, поскольку будет смотреться слишком вульгарно. Нарядов длиной до пола тоже следует избегать, поскольку они перегружают фигуру и делают ее слишком объемной. Верх у такого платья должен быть максимально узким и обтягивающим, а низ — объемным. Для создания романтического образа выбирайте платье в розовых, лиловых, персиковых или нежно-голубых тонах. Если выбранное вами платье декорировано камнями и стразами, то с украшениями лучше не перебарщивать и использовать их по минимуму, а если же наряд более скромный, то бижутерия, драгоценности должны быть более шикарными и заметными. Пышные платья следует поискать у таких торговых марок, как Lost Ink и Love Republic.

Прозрачное платье, декорированное бисером и пайетками

Платье из прозрачного шифона, кружева или любого другого легкого материала — это вариант только для смелых. Если вы предпочтете такую модель платья, то не пожалеете, поскольку все внимание на празднике будет приковано именно к вам. При этом учтите, что нижнее белье не должно быть слишком заметным под таким платьем, поэтому будьте соблазнительной и оставьте окружающим простор для воображения. Само платье может быть белоснежного, изумрудного, телесного или светло-розового цвета — и оно обязательно должно быть украшено пайетками, стразами и бисером. Украшения к такому наряду должны быть скромными — в этом деле вас выручит пара сережек-гвоздиков с жемчугом. Стильные прозрачные платья представлены в ассортименте у брендов Miss London и Zara.