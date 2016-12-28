В новогоднюю ночь мы всегда готовим для близких подарки, дарим что-то новое. И только праздничный стол заставлен все тем же блюдами — из года в год, из ночи в ночь... Нечестно! Мы обратились с просьбой к нашим экспертам, шеф-поварам и кулинарным блогерам: обновляем рецепты любимых классических салатов и закусок.

Для нашего эксперимента мы выбрали семь классических новогодних угощений: салаты «Мимоза», «Цезарь», «Сельдь под шубой», «Крабовый», а также вареный язык, закуску еврейскую и закуску с печенью трески. Что получилось в итоге? Судить вам и вашим гостям!

Думаете забыли об оливье? Ни в коем случае: альтернативные рецепты оливье вы ныйдете здесь.

Салат «Мимоза с лососем»

от сети ресторанов «Брудер»

Салат придумали в середине 70-х годов прошлого века. Присыпанный сверху яичным желтком, он напоминал яркие шапочки весенних цветков, которые тогда было принято дарить всем женщинам на Восьмое марта. Отсюда его название. Постепенно простой в исполнении салат из доступных ингредиентов стал завсегдатаем на праздничных столах по любому поводу. Обновленный рецепт предлагает украсить его вкус продуктами высокой кухни и ароматным яблоком — «кликайте» смело.

Салат «Цезарь» с тигровыми креветками и чипсами из сыра

от ресторана «Мясо&Рыба»

Салат появился у нас вместе с открытием ресторанов итальянской кухни в конце 90-х годов прошлого века. Хотя родом он из Мексики! А придумал его мексиканский повар Цезарь Кардини, этнический итальянец, владелец ресторанчика «У Цезаря» в городишке Тихуане. 4 июля 1924 года туда нагрянули сбежавшие из Голливуда киношники, чтобы отметить День независимости США вдали от сухого закона. На закуску и был подан салат «из того, что было» — в дальнейшем известный на весь мир благодаря рекламе, которую сделали ему те самые киношники. Готовим? Рецепт здесь.

«Сельдь под шубой»

от кулинарной школы Chef shows by Novikov

По одной из версий кулинарных историков, салат в 1919 году придумал Анастас Богомилов — владелец сети московских трактиров. Задачей было изобретение сытной закуски из продуктов, любимых пролетариями. Дабы во время загульных вечером они не били посуду и не крушили мебель в подпитии. В общем, закусывали! Причем делали это с удовольствием. Вот вариант, как закусить несколько иначе (рецепт).

Салат с крабовыми палочками и грибами

от кулинарного блогера Фанилла

В Японии крабовые палочки называют сурими, там они известны с 12 века! Наш народ познакомился с любимым лакомством в конце 90-х, когда открылось несколько заводов по их производству. Салат с крабовыми палочками долгое время считался деликатесом. Может, потому мы его так любим? Изысканный вариант — добавить к рыбному мясу грибы. Вот рецепт.

Тарталетки с печенью трески

На Новый год мы обычно готовим салат с печенью трески. А если попробовать оригинальную подачу — печень в тарталетках? Выглядит более чем симпатично, да еще и современно. И под цвет новогодней елки! Это закуска-украшение стола — рецепт здесь.

Буженина с ананасами

Традиционное блюдо для новогоднего стола — вареный язык с хреном. Его можно с успехом заменить бужениной. С ананасами! Ананас сам по себе очень новогодний продукт. А уж если он сочетается с мясом... Ягода должна быть спелой, тогда у буженины проявится кисло-сладкий вкус. Деликатесный и праздничный — вот рецепт.

Еврейская закуска капрезе

Капрезе — шедевр средиземноморской кухни. Свое название закуска получила от благодатного острова Капри. Благодаря красно-бело-зеленому цветам, которые повторяют цвета итальянского флага, она стала одним из символов Италии. Но по сути это помидоры с сыром. Ничего не напоминает? Конечно же, еврейскую закуску, одно из излюбленных наших новогодних блюд! Есть идея приготовить нечто среднее. Капрезе по-еврейски — принимайте рецепт!

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