С ужимками и сюрпризами Обезьяна покидает сцену. И на смену ей уже мчится Огненный Петух — восточный хозяин 2017 года. Как встречать-привечать этого ретивого гостя? Как накрыть стол, чтобы угодить астрологической птице?

Петух по натуре своей настоящий хозяин — запасливый, бережливый, домовитый. Поэтому и Новый год лучше встретить не в большой шумной компании, а в кругу семьи и близких. Предпочтительная сервировка стола — в деревенском стиле, ведь петух — это не городская птица. Будут хорошо смотреться венки и букеты из сухоцветов, прекрасно впишутся еловые ветки и шишки. В центре стола нужно поставить колосья или вазочку с зернами. И не пожалейте времени на украшение стола и блюд: ведь Петух любит покрасоваться. Составление меню для звездного гостя обойдется не без капризов. Стол обязательно должен быть сытным, но простым. В изобилии должны быть крупы, орехи, ягоды, фрукты, овощи, зелень и выпечка. Мы расскажем, какие ингредиенты в ваших блюдах особенно приглянутся огненной птице, и подскажем, какими вкусностями можно всех удивить в новогоднюю ночь.

Салаты и закуски

Петуху не понравится жирное мясо на вашем столе. А верить в силу Огненного Петуха и подавать на новогодний стол мясо на букву «к» — вообще рисковая затея. Рыба — прекрасная альтернатива мясу и отличный полигон для кулинарной фантазии. Так что селедка под шубой остается на праздничном столе. Мы рекомендуем попробовать салат со свеклой и селедкой от бренд-шефа сети ресторанов «Ти-Бон Wine» Павла Галковского.

Салат со свеклой и селедкой от Ти-Бон Wine

Вам понадобится:

свекла отварная — 50 г

селедка филе — 50 г

лук красный маринованный — 10 г

картофель отварной — 30 г

яйцо куриное — 1 шт.

салат айсберг — 20 г

масло растительное нерафинированное — 10 г

зелень укропа — 3 г

майонез домашний — 20 г

горчица дижонская в зернах — 10 г

орехи грецкие — 3 г

лук зеленый — 2 г

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Селедка собственного посола разбирается на филе и нарезается тонкими ломтиками. Отварная свекла, нарезанная тонкой соломкой, смешивается с отварными и обжаренными дольками картофеля. Добавляется нарванный салат айсберг, кольца красного маринованного лука. Заправляется соусом на основе домашнего майонеза и дижонской горчицы в зернах, соль, перец по вкусу. Сверху на салат выкладывается селедка и поливается душистым маслом. По краям выкладывают натертое на мелкой терке отварное куриное яйцо. Украшается свежим укропом, зеленым луком и грецким орехом.

Еще одна прекрасная замена мясу на столе — морепродукты. Петух будет совсем не против, если вы порадуете близких и гостей морепродуктами в соусе «Сингапур стайл» от Максима Коломацкого, шеф-повара ресторана «Шикари».

Морепродукты в соусе «Сингапур стайл» от ресторана «Шикари»

Вам понадобится (на 1 порцию):

морепродукты маринованные (микс) — 130 г

креветки размороженные — 26 г или 2 шт.

филе сайры — 40 г

масло растительное — 20 мл

кинза свежая — 4 веточки

приправа хондаши — 1 г или щепотка

фасоль зеленая — 20 г

китайская капуста — 20 г

морковь — 30 г

брокколи — 30 г (небольшие соцветия)

шпинат — 20 г

лук зеленый — 10 г

соус «Шрирача» — 5 мл

соус «Чили сладкий» AROY-D — 5 мл

сахар — 20 г или 1 ст. ложка

вода фильтрованная — 60 мл

крахмал кукурузный — 10 г

соль — по вкусу

Приготовление:

Приготовьте соус «Сингапур стайл». Воду смешать с крахмалом. Влить в сотейник соусы AROY-D и «Шрирача», добавить сахар и довести до кипения. Ввести смешанную с крахмалом воду и хорошо размешать. Кипятить 30 секунд.

Нарезать филе рыбы, посолить и посыпать хондаши. У креветок удалить пищевод и хвостовой шип, промыть. Использовать креветки с хвостиками.

На разогретой сковороде с растительным маслом обжаривать морепродукты в течение 20 секунд. Добавить зеленую фасоль, китайскую капусту, морковь и брокколи. Обжаривать в течение 30-40 секунд, перемешивая. В конце жарки добавляем две веточки кинзы, листья шпината и зеленый лук.

В сковороду добавить соус «Сингапур стайл», все перемешать и обжаривать еще 30 секунд до полной готовности морепродуктов и выпаривания соуса. Снять с нагрева.

Обжаренные морепродукты с овощами выложить в тарелку и украсить веточками свежей кинзы.

Ничего не имеет Петух и против блюд из ягнятины. Особенно благосклонно отнесется к язычкам ягненка. Ловите рецепт от преподавателя кулинарной школы Chefshows by Novikov Руслана Муталиева.

Язычки ягненка

Вам понадобится:

язычки ягненка — 1 кг (8-10 шт.)

кинза — 10 г

домашний майонез — 30 г

соль — 38 г

лавровый лист — 3 г

перец чили красный свежий — 5 г

перец — 5 г

душистый перец горошком — 5 г

Приготовление:

Язычки предварительно отварить до полной готовности в хорошо подсоленной воде (30 г соли) с добавлением лаврового листа и душистого перца. Готовность проверить деревянной шпажкой (варить 1,5-2 часа). Горячие язычки очистить от шкурки под струей холодной воды. При необходимости срезать гортань у основания языка.

Мариновать отваренные языки в оставшейся соли, перце, зелени, затем добавить перец чили и домашний майонез и сразу нанизать на шампуры. Жарить на раскаленных углях около пяти минут, постоянно переворачивая и следя за тем, чтобы язычки равномерно прожарились и не подгорели.

На столе не может быть никаких «близких родственников» петуха. Ни курицы, ни цыплят, стоит воздержаться и от уток и гусей. Кто его знает… А потому вот вам рыбный рецепт от шеф-поваров сети ресторанов «Брудер».