Итак, отступать некуда: его мама встречает Новый год вместе с вами. Если вы весь год были хорошей девочкой и Дед Мороз принес вам добрую, мудрую и тактичную свекровь, которая вам как мама, дальше можете не читать – закрывайте сайт и идите упаковывать ей подарок. Наша статья предназначена для тех, кого предстоящее застолье в компании мамы милого вгоняет в легкую панику.

Разделите обязанности

Если свекровь приехала к вам на несколько дней и полна решимости причинять добро и наносить пользу, займите ее тихими играми, то есть заранее обговорите, кто печет пирожки, а кто складывает салфетки и начищает фамильный мельхиор. Пусть свекровь готовит свой коронный оливье по семейному рецепту, а вы спокойно займитесь уткой в яблоках. Упаси вас небо лезть к ней с кулинарными советами (“Марья Николаевна, литр майонеза в салат – вы это серьезно?!”), однако и свою территорию защищайте мягко, но решительно. Не будет лишним слегка подольститься и попросить изготовить что-то, чем она особенно гордится – дескать, никто лучше вас эти пирожки не печет, уж сколько раз я пыталась – выходит лишь жалкое подобие. Одной фразой вы покажете свекрови ваше к ней уважение, ее незаменимость и восхищение кухонными талантами. В профите – мир в семье. И пирожки.

"Свекровь всегда приходит утром 31 декабря и рвется мне помогать готовить. Помощь заключается в том, что она сидит на табуретке и ругает меня за расточительность – я в салат кладу целую банку горошка, а ведь трех ложек хватило бы! Зачем в оливье ветчина, купила бы докторской колбаски, она втрое дешевле! Что еще за выдумки – гуся жарить, все курицу жарят и ничего".

Екатерина, 30 лет

Морально подготовьтесь

Скорее всего, со своей свекровью вы уже хорошо знакомы, и этот ужин – далеко не первый. Следственно, вы знаете, чего от нее ожидать. Если у вас есть какие-то расхождения во мнениях, то они всплывут и сейчас. Ваша задача – держать в голове все “красные кнопки”, на которые наверняка попытается надавить мама обожаемого супруга. Помните о них и приготовьтесь игнорировать ее выпады в отношении ваших педагогических принципов, кулинарных навыков, вкуса, ума и успешности. И немедленно переводите разговор на что-то другое всякий раз, когда свекровь попытается подпустить шпильку.

Обходите острые углы

Не заводите застольных бесед на темы, от которых “мама” может самовоспламениться. Вам давно не 15 лет, зачем провоцировать и включать панка? В сущности, вам ведь все равно, что свекровь думает про Крым, Турцию, систему Монтессори и доступность ипотечных кредитов.

Радуйтесь

Или хотя бы симулируйте радость – талантов Мерил Стрип для этого не требуется. Сделайте комплимент ее кофте с люрексом, бросьте невзначай, как здорово собраться всей семьей, похвалите ее подарки – словом, проявите внимание и вежливость. Даже такие мелочи могут растопить лед между вами.

"Свекровь подарила мне на Новый год сережки – недорогие, но действительно симпатичные. Я бы им, может, и порадовалась бы, если бы она не повторяла каждые полчаса, как дорого они ей обошлись, какие они прекрасные, эксклюзивные и дизайнерские, и не требовала, чтобы я их показала каждому гостю, чтобы он лично убедился в ее вкусе и щедрости".

Мария, 29 лет