Если у вас нет мужчины, чтобы целоваться с ним под бой курантов, денег, чтобы свалить отсюда подальше, и настроения, чтобы напиться с друзьями, предновогодняя суета превращается в пытку. Вроде как надо радоваться и предвкушать чудо, но все вокруг совершенно хамски напоминает, что ваша жизнь совсем не похожа на рекламу кока-колы. Рекомендуем выдохнуть, перестать пытаться соответствовать и убедиться, что остаться без планов на Новый год – далеко не худшая перспектива.

Это экономно

Для начала, все деньги можно потратить на подарок самой себе, а не ломать голову, что подарить новой девушке своего друга Антона, раз уж он все равно приведет ее на вечеринку. Неважно, что он ни разу не праздновал Новый год с одной и той же девушкой, оставить ее без подарка будет не очень вежливо. Подарок придется покупать и самому Антону, Маше, Виктору Геннадьевичу и еще толпе людей. Кредитка будет визжать от напряжения, а могла бы обрадовать только свою хозяйку оранжевой шубой из искусственного суриката или радиоуправляемым феррари (если не хватит на настоящий).

Добавим к этой сумме праздничное платье (страшно представить, сколько стоит этот кусок шифона в пайетках), маникюр и прочие расходы на тюнинг, шампанское (много) и такси, на котором наверняка придется разъезжать всю ночь из одних гостей в другие.

Не надо готовиться

В настоящее время к нашим услугам клининговые службы и доставка на дом пиццы, живых елок, гирлянд и черта лысого. Но приготовление праздничного ужина считается по-прежнему святой женской обязанностью. Хозяйки соревнуются в хозяйственности и кулинарном мастерстве, а женские форумы трещат от обсуждений "как приготовить новогодний стол всего за 17 часов".

К черту все! Пусть из еды дома будет только шампанское, мороженое или жареная курица с чесночком, которую вы будете есть руками и ни с кем не поделишься. Если любите готовить, неспешно наколдуйте себе дефлопе с семечками кациуса, но не в ужасе между уборкой и маникюром, а с чувством, толком и расстановкой.

Можно выдохнуть

Ночь на первое января - это время, когда вашей работе гарантированно не до вас. До 9 января там выжженная земля и фильм "Я - легенда" с Уиллом Смитом, только без упырей. Потому что упыри в этот час тоже наворачивают оливье и смотрят "Голубой огонек". Поэтому наслаждайтесь: когда еще без всяких "но вдруг" удастся от души повалять дурака и пересмотреть все старые советские, а также голливудские слезодавительные романтические комедии, которых в эту ночь показывают в изобилии.

Или все же вечеринка!

Новогодняя ночь отдельно хороша тем, что веселье продолжается до позднего утра, и присоединиться к нему можно в любой момент. Так что если после пары бокалов и первой серии "Иронии судьбы" все же захочется праздника, можно хватать бутылку шампанского и ехать в любые дружественные гости - есть там селедку под шубой, которую приготовили не вы.

А можно нарядиться красиво (хоть бы и в Снегурочку) и поехать в любой бар или клуб. Как правило, после трех часов ночи вход практически везде уже свободный, танцы в разгаре, а народ веселый и по-праздничному дружелюбный, так что без компании (если она нужна) вы не останетесь. А может, там встретится и какой-нибудь симпатичный и такой же одинокий принц. Мало ли, Новый год же.

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