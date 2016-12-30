Трудно представить русскую национальную кухню без пирожков. Подавать к супам или к чаю!

Нам потребуется:

Мука - 420 г,
Молоко - 1 стакан,
Дрожжи сухие - 3 г,
Масло сливочное - 100 г,
Соль,
Зелёный лук - по вкусу,
Яйцо - 3 шт.
  Что делать:
Приготовить несладкое опарное тесто и дать ему постоять. За время подъёма дважды его обмять. Дать хорошо подойти.
Для начинки отварить и измельчить яйца. Лук нарезать и соединить с яйцом. Посолить. Хорошо перемешать.
Подошедшее тесто разделить на части, каждую часть раскатать, выложить на нее начинку и сформировать пирожки.
Пирожки поместить на противень (можно предварительно покрыть его бумагой для выпечки). При необходимости смазать противень (бумагу) маслом. Дать расстояться и выпекать при температуре 160-180 г в течение 15-20 минут.
Испеченные пирожки выложить на блюдо и накрыть салфеткой.