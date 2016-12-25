5 интересных фактов 

  1. Чем мельче пузырьки в шампанском, тем оно качественнее и вкуснее. В бутылке хорошего шампанского содержится до 49 миллионов пузырьков, которые могут играть более 10 часов.
  2. Пользу как продукт питания шампанское вряд ли принесет, но благоприятное влияние на организм этого напитка приравнивают к пользе от употребления красных вин — оно способствует снижению артериального давления и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  3. По-французски игристое вино, которое сделано вне провинции Шампань, называется креман. Креманы производят во многих северных регионах Франции, создавая при этом альтернативу шампанского из самой Шампани за меньшие деньги.
  4. Шампанское следует пить охлажденным до 9-12 градусов. Если напиток будет охлажден сильнее, его истинный вкус и аромат может потеряться.
  5. Выбор закусок к шампанскому очень широк — фрукты, бутерброды с икрой, сыр, салаты, блюда из белого мяса, дичи, бисквиты с фруктами и ягодами. А вот шоколад — далеко не лучшая «закуска» для игристого вина. 

Фрукты в ананасе с шампанским

Конечно, десерты вполне можно подавать и в креманках, но лучше все-таки проявить оригинальность... Покорите гостей в новогоднюю ночь по-настоящему праздничным десертом!

Нам потребуется:

Ананас маленький - 1 шт.,
Апельсин - 2 шт.,
Лимон - 1 шт.,
Банан - 1 шт.,
Яблоко - 2 шт.,
Шампанское - 100 мл,
Орешки кедровые - 50 г,
Немного сахарной пудры.
  Что делать:
Ананас разрезать вдоль на 2 части, мякоть вынуть и нарезать мелкими кубиками.
Лимон нарезать кусочками, удалить косточки, посыпать сахарной пудрой и дать постоять около 20 минут.
Апельсины и банан очистить, нарезать, соединить в салатнике с кусочками ананаса и лимона.
Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, перемешать с остальными ингредиентами и наполнить получившимся фруктовым салатом половинки ананаса. Полить все шампанским.
Украсить орешками и кружочком апельсина. Перед подачей посыпать салат сахарной пудрой.