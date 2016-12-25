5 интересных фактов
- Чем мельче пузырьки в шампанском, тем оно качественнее и вкуснее. В бутылке хорошего шампанского содержится до 49 миллионов пузырьков, которые могут играть более 10 часов.
- Пользу как продукт питания шампанское вряд ли принесет, но благоприятное влияние на организм этого напитка приравнивают к пользе от употребления красных вин — оно способствует снижению артериального давления и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- По-французски игристое вино, которое сделано вне провинции Шампань, называется креман. Креманы производят во многих северных регионах Франции, создавая при этом альтернативу шампанского из самой Шампани за меньшие деньги.
- Шампанское следует пить охлажденным до 9-12 градусов. Если напиток будет охлажден сильнее, его истинный вкус и аромат может потеряться.
- Выбор закусок к шампанскому очень широк — фрукты, бутерброды с икрой, сыр, салаты, блюда из белого мяса, дичи, бисквиты с фруктами и ягодами. А вот шоколад — далеко не лучшая «закуска» для игристого вина.
Фрукты в ананасе с шампанским
Конечно, десерты вполне можно подавать и в креманках, но лучше все-таки проявить оригинальность... Покорите гостей в новогоднюю ночь по-настоящему праздничным десертом!
|Нам потребуется:
Ананас маленький - 1 шт.,
|Что делать:
|Ананас разрезать вдоль на 2 части, мякоть вынуть и нарезать мелкими кубиками.
|Лимон нарезать кусочками, удалить косточки, посыпать сахарной пудрой и дать постоять около 20 минут.
|Апельсины и банан очистить, нарезать, соединить в салатнике с кусочками ананаса и лимона.
|Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, перемешать с остальными ингредиентами и наполнить получившимся фруктовым салатом половинки ананаса. Полить все шампанским.
|Украсить орешками и кружочком апельсина. Перед подачей посыпать салат сахарной пудрой.