Портативная колонка, стильные наушники, смартфон или Snaphat-очки - мы собрали не только симпатичные, но и полезные подарки. Не символ же года, в конце концов, дарить!

1. Игрушка Furby

Этот хитрый малыш реагирует на прикосновения, умеет говорить больше 1000 фраз, петь и выражать настроение глазами. Достаточно скачать мобильное приложение – и игрушку можно будет кормить и развлекать (а если забудете покормить – малыш будет громко обижаться).

Сколько стоит: от 3000 до 8000 рублей

Кому подойдет: тому, кто в детстве играл с «Тамагочи» и любил фильм «Гремлины».

2. Смартфон Sony Xperia XZ

Огромный дисплей (5,2 дюйма!), 64 Гб встроенной памяти, основная камера в 23 мегапикселя и возможность вставить сразу две сим-карты – кажется, в Новом году компания Sony всерьез намерена обогнать «яблочников». Sony Xperia XZ влаго- и пылезащищен по стандарту IP68: это значит, что его можно уронить в воду и держать на глубине до полутора метров полчаса – и ничего ему за это не будет.

Сколько стоит: 50990 рублей

Кому подойдет: деловому человеку, который в душе мечтает стать фотохудожником.

3. Колонка HP S6500

Портативная колонка отлично подойдет для домашних вечеринок зимой или летних посиделок на даче: радиус действия по Bluetooth – 10 метров, а работать без подзарядки она может 10 часов подряд.

Сколько стоит: 2190 рублей

Кому подойдет: тому, кто любит большие компании и танцы.

4. Ретро-наушники Panasonic

Функциональность или стиль – в 21 веке маятник очевидно качнулся в сторону первого варианта. Стиль проигрывал, а зря – если посмотреть на этот аксессуар, даже такая простая штука, как наушники, вполне может быть частью искусства. Ретро-модель выпускается в семи разных цветах, так что каждый сможет найти себе гаджет по душе. Чтобы слушать в них «Love me tender», конечно.

Сколько стоит: 1800 рублей

Кому подойдет: тем, кто обожает pin-up, большие «Кадиллаки» и Мерилин Монро.

5. Snapchat-очки

В этих очках можно записывать 10-секундные видео и сразу же размещать их в своем Snapchat. Раздобыть такую революционную вещицу для себя или в подарок – настоящий квест: очки продаются только в специальных автоматах, которые появляются в разных городах США. Выход есть – заказать неуловимый гаджет через мобильное приложение Grabr, и тогда кто-то, путешествующий по США, сможет привезти очки вам. Или совместить приятное с приятным – отправиться в Штаты самостоятельно.

Сколько стоит: 7 900 рублей

Кому подойдет: тому, кто понимает, что в 2017 году без социальных сетей – никуда.

6. Мини-колонки Mighty Animal Speaker

Яркие, удобные и, главное, мощные портативные колонки встречаются редко. Но метко: Mighty Animal Speakers не только идеально помещаются в карман, но и значительно превосходят ожидания по качеству звука. А еще с ними песня Coldplay или Валерия Леонтьева не оборвется на полуслове – колонки-зверушки могут работать четыре часа подряд.

Сколько стоит: 650 рублей

Кому подойдет: тому, кто не представляет жизнь без музыки, но от наушников устал еще в 2016 году.

7. Карманный принтер HP

Это маленький девайс поможет распечатать снимки где и когда угодно: принтер поместится в карман джинсов или небольшую сумку. С помощью Bluetooth и регистрации в социальных сетях любимые фотографии можно напечатать из своего профиля, украсив рамками, стикерами и другими забавными элементами. Для печати используется бумага с клеящей оборотной стороной.

Сколько стоит: около 6 000 рублей

Кому подойдет: тому, кто хочет заменить банальные магнитики на холодильнике на красивые фотографии.

Фото: iStock

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